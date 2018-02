Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

61,81 EUR -1,31% (02.02.2018, 17:39)



Nasdaq-Aktienkurs PayPal-Aktie:

USD 77,13 -1,62% (02.02.2018, 17:51)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleister eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse.



(02.02.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Chicago (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse des Analysten Robert Napoli von William Blair & Co:Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst Robert Napoli vom Investmenthaus William Blair & Co weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV).Die Analysten von William Blair & Co halten die Investmentthese für die Aktien von PayPal Holdings Inc. nach der Ankündigung geänderter Geschäftsbeziehungen mit eBay für weiterhin intakt.Die Nachricht sei wenig überraschend gekommen. Langfristig orientierte Investoren würden reich belohnt. Die Vereinbarung mit eBay werde bis Mitte 2020 Bestand haben. Danach bleibe die Bezahlung über PayPal eine Option, doch werde das Unternehmen nicht mehr als primärer Zahlungsabwickler fungieren.Ohnehin sei das Nicht-eBay-Geschäft stärker gewachsen als die mit eBay erzielten Erlöse. Die geänderte Lage erlaube PayPal eine Zusammenarbeit mit zahlreichen der größten Marktplätze der Welt, die bislang ausgeschlossen gewesen sei, so der Analyst Robert Napoli.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie:Xetra-Aktienkurs PayPal-Aktie:61,70 EUR -3,61% (02.02.2018, 17:23)