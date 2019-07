Kursziel

Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

105,90 EUR +0,13% (22.07.2019, 20:42)



Xetra-Aktienkurs PayPal-Aktie:

105,48 EUR -1,37% (22.07.2019, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs PayPal-Aktie:

118,84 USD +0,18% (22.07.2019, 20:35)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleister eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse. (23.07.2019/ac/a/n)







San Jose (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Online-Bezahldienstes PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 140,00 USD oder 125,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur PayPal-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.PayPal Holdings Inc. wird am 24. Juli die Zahlen zum 2. Quartal 2019 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der PayPal-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose vom Investmenthaus Wedbush Securities. Analyst Moshe Katri setzt das Kursziel für den Titel in einer Aktienanalyse vom 22. Juli von 125,00 auf 140,00 USD herauf. Das Rating "outperform" wurde bekräftigt. Abgesehen von der laufenden Umsatzgenerierung bei Venmo habe ein Journal von Plänen über die Integration von Venmo in PayPal's Hyperwallet und Xoom berichtet. Die Analysten von Wedbush Securities sähen verschiedene mögliche Wege um die Kundenbasis von Venmo signifikant auszuweiten und gleichzeitig das Profitabilitätsniveau zu erhöhen.Die niedrigste Kursprognose für die PayPal-Aktie kommt u.a. von J.P. Morgan Securities und liegt bei 125,00 USD. In ihrer Aktienanalyse vom 17. Juni halten die Analysten von J.P. Morgan Securities am "overweight"-Votum fest. Nach einem Treffen mit dem Management von PayPal Holdings Inc. sprächen die Analysten von J.P. Morgan von einem besseren Verständnis, was die Strategie hinsichtlich der Marktplätze und Venmo betreffe. Beide Segmente seien für das Unternehmen wichtige Umsatzquellen, die einen Ausgleich für das wegfallende eBay-Geschäft darstellen könnten.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur PayPal-Aktie?Börsenplätze PayPal-Aktie: