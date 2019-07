Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



784,00 CHF +0,31% (16.07.2019, 09:26)



Kurzprofil Partners Group Holding AG:



Partners Group (ISIN: CH0024608827, WKN: A0JJY6, Ticker-Symbol: P2H, SIX Swiss Ex: PGHN) ist ein globaler Manager von Privatmarktanlagen mit einem verwalteten Vermögen von EUR 62 Mrd. in den Bereichen Private Equity, Private Real Estate, Private Infrastructure und Private Debt. Die Firma bietet internationalen institutionellen Investoren ein breit gefächertes Angebot an Produktlösungen und massgeschneiderten Portfolios an. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Zug und weitere Niederlassungen befinden sich in Denver, Houston, New York, São Paulo, London, Guernsey, Paris, Luxemburg, Mailand, München, Dubai, Mumbai, Singapur, Manila, Shanghai, Seoul, Tokio sowie Sydney. Partners Group beschäftigt über 1.000 Mitarbeiter und ist an der Schweizer Börse SIX notiert. Die Partner sowie alle Mitarbeiter von Partners Group sind bedeutende Anteilseigner der Firma. (16.07.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Partners Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der Partners Group Holding AG (ISIN: CH0024608827, WKN: A0JJY6, Ticker-Symbol: P2H, SIX Swiss Ex: PGHN).Das AuM von EUR 80 Mrd. und das Netto-AuM-Wachstum von 9,5% seit JB (Wachstum J/J: +19% in EUR; +14% in CHF) seien höher ausgefallen als erwartet (VontE: EUR 76 Mrd.; Konsens: EUR 77 Mrd.). Private Debt (+12% seit JB) habe erneut die höchste AuM-Wachstumsrate ausgewiesen (Private Equity +11%; Private Infrastructure +8%; Private Real Estate +4%).Die Bruttokundennachfrage entspreche mit EUR 7,4 Mrd. bzw. 20% des AuM (annualisiert) der Konsensprognose (VontE: EUR 7 Mrd., Konsens: EUR 7,5 Mrd.). In % des AuM habe Private Debt 26%, Private Equity 22%, Private Infrastructure 14% und Private Real Estate 13% (alle Werte annualisiert) erzielt.Sonstige Faktoren: Die Tail-downs und Rücknahmen lägen mit EUR -1,7 Mrd. unter den Erwartungen (VontE: EUR -3,5 Mrd.), wobei sich die Tail-downs vor allem auf H2/2019 konzentrieren würden (die Laufzeit umfangreicher Closed-End-Programme geendet sei). Die sonstigen Faktoren hätten sich insgesamt auf EUR -0,5 Mrd. belaufen (Währungseffekt: EUR +0,2 Mrd., sonstige: EUR +1,0 Mrd.).Vorgaben für 2019 bestätigt: Kundennachfrage: EUR 13 bis 16 Mrd. (VontE: EUR 14,5 Mrd.); Tail-downs und Rücknahmen: EUR -6,5 Mrd. bis EUR -7,5 Mrd. (VontE: EUR -7 Mrd.).Partners Group wachse mit einem Netto-AuM-Anstieg von fast 10% seit Jahresbeginn weiterhin stark. Der Analyst werde seine AuM-Prognosen in EUR anheben. Bei Anwendung der Marktwertparameter seines Finanzmodells werde die aktuelle Schwäche des EUR gegenüber dem CHF jedoch wahrscheinlich den Anstieg bei der Berechnung in CHF aufheben (relevant für die GuV). Der Analyst erkenne das Vertrauen von PG in ihr weiteres Wachstumspotenzial zudem an der starken Personalaufstockung. In H1/2019 sei die Zahl der Beschäftigten auf 1.326 gestiegen (+10% seit JB; +22% im Jahresvergleich).Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Partners Group-Aktie. Das Kursziel laute CHF 880,00. (Analyse vom 16.07.2019)