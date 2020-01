Börsenplätze Partners Group-Aktie:



Partners Group (ISIN: CH0024608827, WKN: A0JJY6, Ticker-Symbol: P2H, SIX Swiss Ex: PGHN) ist ein globaler Manager von Privatmarktanlagen mit einem verwalteten Vermögen von EUR 62 Mrd. in den Bereichen Private Equity, Private Real Estate, Private Infrastructure und Private Debt. Die Firma bietet internationalen institutionellen Investoren ein breit gefächertes Angebot an Produktlösungen und massgeschneiderten Portfolios an. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Zug und weitere Niederlassungen befinden sich in Denver, Houston, New York, São Paulo, London, Guernsey, Paris, Luxemburg, Mailand, München, Dubai, Mumbai, Singapur, Manila, Shanghai, Seoul, Tokio sowie Sydney. Partners Group beschäftigt über 1.000 Mitarbeiter und ist an der Schweizer Börse SIX notiert. Die Partner sowie alle Mitarbeiter von Partners Group sind bedeutende Anteilseigner der Firma. (17.01.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Partners Group-Aktienanalyse von Analyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der Partners Group Holding AG (ISIN: CH0024608827, WKN: A0JJY6, Ticker-Symbol: P2H, SIX Swiss Ex: PGHN).Nach Bekanntgabe des verwalteten Vermögens (AuM) von PG für das GJ19 hebe Venditti angesichts des AuM-Wachstums und der höheren Schätzungen für die Gebühreneinnahmen seine EPS-Schätzung (und DPS-Schätzung) für die GJ19-21E um bis zu 4% an.Partners Group habe die AuM-Berichtswährung von EUR auf USD umgestellt, weil damit gerechnet werde, dass die Bedeutung von USD-denominierten Anlagen zunehmen dürfte (2019: 38% des AuM, aber 50% der Nettozuflüsse). In CHF würden die AuM-Schätzungen des Analysten um bis zu 3% steigen.Die Statistiken für die Exit-Aktivitäten bei Private Equity würden für das 2H19 im Vorjahresvergleich eine Abschwächung aufweisen. Allerdings habe man bei Partners Group von einem "sehr robusten Exit-Umfeld" für Partners Group gesprochen. Es seien einige (größere) Exits zwischen Oktober und Dezember 2019 vermeldet worden (Vermaat Groep, Action, Covage, Merkur Offshore). Venditti hebe seine Schätzungen für die Performancegebühren im GJ19-21E um 3 bis 7% an, bleibe aber am unteren Rand der Prognosespanne. Die Unternehmensleitung habe von einer "sehr starken Performance im oberen Quartil bei vielen der Programme" gesprochen.Venditti gehe davon aus, dass Partners Group weiterhin im niedrigen zweistelligen Bereich wachsen werde, wie in seinem letzten Bericht "Weiteres Wachstumspotenzial - bleibt eine Kernposition" vom 1. Oktober 2019 erläutert. Die Mittelwerte der neuen Prognose für 2020 würden seine Auffassung bestätigen. Das Mitarbeiterwachstum werde sich verlangsamen (2019: +22%) und nach Ansicht des Managements in Zukunft "in etwa dem Wachstum des verwalteten Vermögens entsprechen". Der anvisierte Personalzuwachs von +150 bis 200 für 2020 entspreche einem Wachstum von 10 bis 14% (2019: 1.465).Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält an seinem "buy"-Rating für die Partners Group-Aktie fest, neues Kursziel: CHF 1.010 (bisher: CHF 920) wegen eines höheren langfristigen ROE. (Analyse vom 17.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link