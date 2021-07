Tradegate-Aktienkurs Parrot-Aktie:

6,16 EUR -2,84% (06.07.2021, 12:58)



Euronext Paris-Aktienkurs Parrot-Aktie:

6,04 EUR +2,03% (06.07.2021, 12:32)



ISIN Parrot-Aktie:

FR0004038263



WKN Parrot-Aktie:

A0J3D7



Ticker-Symbol Parrot-Aktie:

P2W



Euronext Paris Parrot-Aktie:

PARRO



Kurzprofil Parrot S.A.:



Parrot S.A. (ISIN: FR0004038263, WKN: A0J3D7, Ticker-Symbol: P2W, EN Paris: PARRO) ist ein französisches Unternehmen, das Geräte zur drahtlosen Kommunikation entwickelt und vertreibt. (06.07.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Parrot-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Parrot S.A. (ISIN: FR0004038263, WKN: A0J3D7, Ticker-Symbol: P2W, EN Paris: PARRO) unter die Lupe.Drohnen-Hot-Stocks wie Parrot und EHang würden in diesen Tagen wieder zu den Gewinnern gehören. Die Aktie der Franzosen lege heute sieben Prozent zu. Für Fantasie sorge eine neue Drohne. Während die chinesische Ehang jüngst den Prototyp VT-30 präsentiert habe, der bis zu 300 Kilometer fliegen und 100 Minuten in der Luft bleiben könne, setze nun auch Parrot auf Neuheiten.Anafi Ai sei die erste Drohne, die für die Datenverbindung zwischen der Drohne und dem Nutzer 4G verwende - ein "Game Changer". Dies ermögliche unabhängig von der Entfernung eine präzise Steuerung. Wichtig: Die 4G-Verbindung zwischen der Drohne und dem Smartphone des Benutzers sei verschlüsselt.Parrot setze dabei auf eine 48 MP Hauptkamera. Mit Fortschritten bei der künstlichen Intelligenz, die etwa auch autonome Flüge ermögliche, wende sich der europäische Drohnen-Pionier immer mehr an Profis.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Parrot-Aktie: