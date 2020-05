Genf (www.aktiencheck.de) - Die Investmentlandschaft hat sich durch die COVID-19-Krise grundlegend verändert, so Jean-Pascal Porcherot, CEO von Lombard Odier Investment Managers.Unternehmen, die aufgrund der Zahl ihrer Mitarbeiter oder der Bedeutung ihrer Produkte strategisch wichtig seien, würden wahrscheinlich besser geschützt. Unternehmen, die vermögend seien, stabile Erträge aufweisen würden und weiterhin Dividenden zahlen könnten, sollten besser abschneiden als solche, die unter Liquiditätsdruck stünden und über weniger Vermögen verfügen würden. Des Weiteren könnten Unternehmen, die sich um Staatshilfen bemühen würden, daran gehindert werden, ihre Kosten zu senken, was Druck auf die Aktienbewertung ausüben würde. Die Kreditvergabe werde weitgehend durch die Maßnahmen der Zentralbanken bestimmt, was ermögliche, zwischen Kredit- und Eigenkapital zu differenzieren. Betrachte man die Länderebene, dürften selbstständige Volkswirtschaften, die weniger kritische Güter importieren müssten, besser performen. Einige Schwellenländer könnten hingegen besonders unter Druck geraten.Es sei noch zu früh, um das Ausmaß dieser Entwicklungen zu beurteilen, aber flexiblere Investitionsvehikel könnten in den kommenden Monaten von Vorteil sein. Relative Value Hedge-Strategien könnten zum Beispiel von Relative Value-Situationen profitieren. (06.05.2020/ac/a/m)