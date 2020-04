Wie in den vergangenen Ausgaben von "Finanzmarkt aktuell" bereits intensiv dargestellt, würden Staaten und Notenbanken derzeit alles versuchen, um die Ökonomien zu stützen. Die US-Notenbank (FED) habe nun mit einem weiteren Tabu gebrochen: Nachdem sie bereits in den Vorwochen die direkte Finanzierung von Unternehmen ohne die Einbindung von klassischen Banken ermöglicht habe, sei in der letzten Woche auch der Ankauf von Anleihen mit geringer Bonität beschlossen worden. Bisher habe sich die Notenbank ausschließlich auf Papiere mit hoher Bonität beschränkt. Die Bilanzen der internationalen Notenbanken würden durch die Fülle an Maßnahmen in nie gesehener Weise aufgebläht. Ein ähnliches Bild zeichne sich auch beim Blick auf die Staatshaushalte: Der IWF gehe davon aus, dass die Verschuldung der Welt in diesem Jahr von 83 Prozent im Jahr 2019 auf 96 Prozent des BIP steigen werde. Wegbrechende Steuereinnahmen und höhere Kosten für staatliche Hilfsmaßnahmen würden hier ihren Tribut zollen.



Einkommensstarke Länder wie die USA und Deutschland könnten mit dieser Situation noch umgehen und würden über entsprechende Gestaltungsspielräume verfügen. Länder wie Italien und Spanien würden hier schneller an ihre Grenzen kommen, könnten aber auf Lösungen im europäischen Kontext hoffen. Die ersten Schritte seien in der vergangenen Woche mit einem europäischen Kurzarbeitergeld sowie Krediten über die europäische Investitionsbank und über den Rettungsschirm ESM beschlossen worden. Weitere würden mit Sicherheit folgen.



Schwerer getroffen seien hingegen Schwellenländer, die häufig weder über eine stabile Währung noch über fiskalpolitische Spielräume verfügen würden. Hier könnte die aktuelle Krise tiefere und länger andauernde Spuren hinterlassen. Besonders anfällig seien Länder wie Brasilien, Mexico, Türkei und Indien. Bei Investitionen in Anleihen und Aktien in Schwellenländern sei derzeit entsprechend Obacht geboten.



Die vielen neuen Schulden, die aktuell gemacht würden, würden das Niedrigzinsumfeld für die nächste Dekade zementieren. Deutlich steigende Zinsen würden immer unwahrscheinlicher, da sie für viele Staaten schlichtweg nicht mehr finanzierbar wären. Das mache Sachanlagen wie Aktien und Immobilien, aber auch Gold, als Versicherung gegen Risiken des Finanzsystems aus strategischer Sicht interessanter. Die Nachfrage sowohl nach dem physischen Metall als auch nach Finanzprodukten mit Gold als Basis sei in den letzten Wochen hoch gewesen. Die Analysten würden dem Edelmetall vor dem geschilderten Hintergrund weiteres Potenzial zutrauen. Ein anderer Rohstoff, der aktuell im Fokus stehe, sei Öl. Die Notierungen hätten infolge der einbrechenden Nachfrage und des Preiskrieges innerhalb der OPEC+-Gruppe seit Jahresbeginn um über 60 Prozent nachgegeben.



Die in der letzten Woche erzielte Einigung zur Drosselung der Produktion erweise sich bei genauem Hinschauen als fauler Kompromiss: Die angebliche Kürzung um 9,7 Millionen Barrel pro Tag für die Monate Mai und Juni, die immerhin ca. 10 Prozent der globalen Nachfrage entsprochen hätte, liege in Wirklichkeit nur bei 2,6 Millionen Barrel. Ein statistischer Effekt mache es möglich. Ein großes Problem sei derzeit auch, dass alle Lager prall gefüllt seien, händeringend nach weiteren Kapazitäten gesucht werde und die Nachfrage schwach bleibe. Die Analysten würden in den kommenden Monaten ein weiterhin herausforderndes Umfeld für Öl erwarten.



An den Aktienmärkten würden die Marktteilnehmer das Glas zunehmend als halb voll ansehen und hätten damit einiges bereits vorweggenommen. Nach der schnellen Erholungsphase würden die Analysten in den kommenden Wochen immer wieder Rückschläge erwarten, da die Nachrichtenlage gemischt sein werde. Die Unternehmensberichtssaison hätten in dieser Woche die amerikanischen Banken mit Daten zum Geschäftsverlauf des ersten Quartals eingeläutet. Der Wertpapierhandel habe vielen US-Instituten das Quartal gerettet, wobei zeitgleich die Risikovorsorge für erwartete Kreditausfälle deutlich ausgeweitet worden sei.



Die Bilanz werde für europäische und speziell deutsche Kreditinstitute nicht ganz so glücklich ausfallen, da sie schon vor der Krise geschwächt unterwegs gewesen seien. Die Ausblicke der amerikanischen Finanzinstitute seien insgesamt sehr vage, was bei der aktuell erhöhten Unsicherheit der wirtschaftlichen Entwicklung nicht verwundere. Die Analysten würden den Bankensektor in ihren Portfolien derzeit deutlich untergewichten und stattdessen defensive Sektoren wie beispielsweise Gesundheit und nichtzyklischen Konsum präferieren. (17.04.2020/ac/a/m)





