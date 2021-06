In den USA sei zudem zu beobachten, dass Arbeitskräfte knapp seien. Durch vielfache staatliche Hilfsmaßnahmen nähmen viele arbeitslose Arbeitnehmer lieber erst die staatlichen Leistungen in Anspruch, als sich schnell eine neue Arbeit zu suchen. Das alles führe zu Lohn- und Preissteigerungen und spiegele sich in den Inflationsraten wider. Die Notenbanken seien bemüht zu betonen, dass es sich hierbei um einen temporären Effekt handle und sie keine dauerhafte Inflationsbeschleunigung sähen. Diese Sichtweise erlaube es den Notenbanken, weiterhin ihre ultraleichte Geldpolitik fortzusetzen und die Regierungen massiv zu unterstützen. Aber auch die Regierungen in den USA und Europa würden weiterhin mit großen Konjunkturprogrammen kräftig Gas geben.



Auch die Wirtschaft in Europa nehme nun Fahrt auf. Die Umsätze der Unternehmen würden steigen und die Gewinne würden wieder sprudeln. Das merke man auch an den Kursen der europäischen Blue Chips aus dem EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814). Diese Werte würden sehr stark vom anziehenden Welthandel profitieren, da sie extrem exportlastig seien. Außerdem seien die Bewertungen wesentlich moderater als bei den amerikanischen Highflyern. Diese aufkommende Stärke spiegele sich auch in der Entwicklung der Fonds von Robert Beer Investment wider.



Die Experten von Robert Beer Investment hätten in ihrem letzten Newsletter in den Raum gestellt, dass es in diesem Jahr nicht unbedingt angebracht sei, nach der alten Börsenweisheit "sell in may an go away" zu agieren. Die Rahmenbedingungen seien weiterhin positiv für die Aktienmärkte. Die Pandemie verliere ihren Schrecken, die Konjunktur ziehe an. Die Regierungen würden die Wirtschaft mit großen Konjunkturprogrammen befeuern, die Notenbanken würden mit ultraleichter Geldpolitik unterstützen. Zinsen bei Null seien keine Konkurrenz für die Aktien und es sei enorm viel Kapital vorhanden, das auf niedrigere Kurse hoffe, weil es in den Markt möchte. Somit spreche sehr viel für weiter steigende Kurse in den nächsten Monaten, da von Euphorie bei den Standardaktien nach wie vor keine Spur zu sehen sei.



Natürlich könnten immer wieder unvorhersehbare Ereignisse eintreten und bei der aktuellen optimistischen Einschätzung der Aktienmärkte könne es auch zu kurzfristigen Enttäuschungen und kleinen temporären Korrekturen kommen.



Wie würden sich die Experten von Robert Beer Investment positionieren? Sie seien in ihren Fonds gut in erstklassigen europäischen und internationalen Blue Chip-Aktien investiert und würden konsequent ihre risikoadjustierte Strategie fahren. Damit seien die Experten auch im letzten Jahr bestens gefahren und ihre Investoren hätten das ganze Jahr über entspannt das Geschehen verfolgen und sich am Ende des Jahres über schöne Gewinne freuen können. Die Experten von Robert Beer Investment würden raten, die Gelegenheit nutzen, die Positionen langfristig aufzustocken. (02.06.2021/ac/a/m)







Weiden (www.aktiencheck.de) - Mit fortschreitender Impfung der Bevölkerung steigt die Zuversicht auf ein Ende der Pandemie, so Robert Beer von Robert Beer InvestmentAuch die Sorge vor allen möglichen Virus Mutationen nehme ab, da auch diese weitgehend durch das Spektrum der Impfstoffe abgedeckt seien, wie die Hersteller versichern würden.Die Konjunkturdaten würden weltweit kräftig anziehen. Die Werte der Einkaufsmanagerindices würden Spitzenwerte erreichen. Das gelte sowohl für China und den asiatischen Raum als auch für die USA und Europa. Da im letzten Jahr aufgrund der starken Unsicherheit in sehr vielen Bereichen die Kapazitäten heruntergefahren worden seien, seien viele Läger leergeräumt gewesen und es dauere, bis diese wieder gefüllt seien. Daher komme es bei vielen Vorprodukten wie im Chip-Bereich oder jetzt verstärkt auch am Bau zu Engpässen und infolgedessen zu Knappheit und entsprechenden Preissteigerungen.