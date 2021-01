TSE-Aktienkurs Pan American Silver-Aktie:

48,37 USD +1,30% (05.01.2021, 22:00)



ISIN Pan American Silver-Aktie:

CA6979001089



WKN Pan American Silver-Aktie:

876617



Ticker Symbol Pan American Silver-Aktie Deutschland:

PA2



TSE-Ticker-Symbol Pan American Silver-Aktie:

PAAS



Kurzprofil Pan American Silver Corp.



Pan American Silver Corp. (ISIN: CA6979001089, WKN: 876617, Ticker Symbol: PA2, TSE-Ticker-Symbol: PAAS) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen, welches in 1994 gegründet worden ist. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver. Sieben operative Minen werden in Peru, Mexiko, Argentinien und Bolivien betrieben. In 2012 wurde die Minefinders Corp. übernommen. Darüber hinaus besitzt Pan American Silver noch zahlreiche Entwicklungsprojekte. (06.01.2021/ac/a/a)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Pan American Silver-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers Pan American Silver Corp. (ISIN: CA6979001089, WKN: 876617, Ticker Symbol: PA2, TSE-Ticker-Symbol: PAAS) charttechnisch unter die Lupe.Sprungbrett genutzt, Flagge nach oben aufgelöst! So lasse sich die jüngste Kursentwicklung der Aktie von Pan American Silver treffend zusammenfassen. Der Minentitel profitiere damit vom freundlichen Jahresauftakt der Edelmetalle insgesamt. Durch die charttechnische Brille betrachtet, habe sich nach der mehrjährigen Bodenbildung die 38-Wochen-Linie (akt. bei 31,41 USD) im Dezember als lehrbuchmäßiges Sprungbrett entpuppt. Gestern sei dann der Spurt über den Korrekturtrend seit August (akt. bei 36,02 USD) gefolgt, der gleichzeitig die eingangs beschriebene Flaggenkonsolidierung nach oben aufgelöst habe. Zwei Faktoren würden zudem das Risiko eines "false breaks" auf der Oberseite reduzieren. Zum einen sei der Flaggenausbruch mit einem kleinen Aufwärtsgap (35,10 USD zu 35,44 USD) gelungen, zum anderen würden diverse Indikatoren für zusätzlichen Rückenwind sorgen. Hervorheben möchten die Analysten den Abwärtstrendbruch im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) sowie das neue MACD-Kaufsignal. Aus der Höhe des angeführten Konsolidierungsmusters ergebe sich ein rechnerisches Kursziel von rund 43 USD. Anleger könnten also auf ein neues Mehrjahreshoch hoffen. Als engmaschige Absicherung sei die untere Gapkante der o. g. Kurslücke prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 06.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link NASDAQ-Aktienkurs Pan American Silver-Aktie:38,20 USD +2,33% (05.01.2021, 22:00)Tradegate-Aktienkurs Pan American Silver-Aktie:30,585 Euro -1,58% (06.01.2021, 08:51)