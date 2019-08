Tradegate-Aktienkurs Pan American Silver-Aktie:

15,56 Euro +2,11% (12.08.2019, 14:32)



NASDAQ-Aktienkurs Pan American Silver-Aktie:

USD 17,30 +1,41% (12.08.2019, 14:56)



ISIN Pan American Silver-Aktie:

CA6979001089



WKN Pan American Silver-Aktie:

876617



Ticker Symbol Pan American Silver-Aktie Deutschland:

PA2



NASDAQ-Ticker-Symbol Pan American Silver-Aktie:

PAAS



Kurzprofil Pan American Silver Corp.



Pan American Silver Corp. (ISIN: CA6979001089, WKN: 876617, Ticker Symbol: PA2, NASDAQ-Ticker-Symbol: PAAS) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen, welches in 1994 gegründet worden ist. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver. Sieben operative Minen werden in Peru, Mexiko, Argentinien und Bolivien betrieben. In 2012 wurde die Minefinders Corp. übernommen. Darüber hinaus besitzt Pan American Silver noch zahlreiche Entwicklungsprojekte.

(12.08.2019/ac/a/n)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Pan American Silver-Aktienanalyse von Analyst Dalton Baretto von Canaccord Genuity:Dalton Baretto, Aktienanalyst von Canaccord Genuity, rät Investoren laut einer Aktienanalyse die Aktien des Silberminen-Betreibers Pan American Silver Corp. (ISIN: CA6979001089, WKN: 876617, Ticker Symbol: PA2, NASDAQ-Ticker-Symbol: PAAS) weiterhin zu kaufen.Der Quartalsbericht von Pan American Silver Corp. sei relativ arm an Besonderheiten. Der Umsatz sei etwas hinter der Prognose zurückgeblieben. Dafür sei die Kostensituation besser gewesen als angenommen. Die Analysten von Canaccord Genuity sehen das Unternehmen auf einem guten Weg die Guidance zu erfüllen.Die Produktionsplanungen seien aber leicht nach unten korrigiert worden. Analyst Dalton Baretto passt das Kursziel von 20,50 auf 20,00 USD nach unten an. Die Basis an Qualitätsassets, die starke Bilanz und Cash flow-Generierung würden aber weiterhin für einen Einstieg sprechen.Die Analysten von Canaccord Genuity bestätigen in ihrer Pan American Silver-Aktienanalyse das "buy"-Rating.Börsenplätze Pan American Silver-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Pan American Silver-Aktie:15,37 Euro +0,10% (12.08.2019, 14:16)