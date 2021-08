Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Palo Alto Networks Inc.:



Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NYSE-Ticker-Symbol PANW) vermarktet eine innovative Software-Plattform, die den immer komplexer werdenden Anforderungen Unternehmen, Dienstleistern und Regierungsbehörden an die Sicherheit ihrer Systeme und Netzwerke gerecht wird. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht detaillierte Einblicke in den gesamten Datenverkehr und alle Anwendungen auf der Benutzerebene, und zwar zu allen Zeiten und bei voller Geschwindigkeit des Netzes. Ziel ist es, die Datennutzung, den Inhalt und die Risiken zu kontrollieren sowie Cyber-Bedrohungen abzuwehren. (24.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palo Alto Networks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NYSE-Ticker-Symbol PANW) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Palo Alto Networks habe am Montag Zahlen für das vierte Quartal (bis Ende Juli) veröffentlicht und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Für besondere Freude unter den Anlegern habe jedoch die Prognose für das neue Geschäftsjahr gesorgt - und natürlich der darauf folgende nachbörsliche Kurssprung von über elf Prozent.Der Umsatz des Cybersecurity-Spezialisten sei im Q4 gegenüber dem Vorjahresquartal um 28 Prozent auf 1,22 Milliarden Dollar gestiegen. Das Wachstum habe sich damit gegenüber den vorangegangenen Quartalen deutlich beschleunigt - ein klares Zeichen, dass der US-Konzern mit seiner Strategie auf dem richtigen Weg sei. Analysten hätten mit 1,17 Milliarden Dollar Umsatz weniger erwartet.Der Verlust je Aktie habe jedoch ebenfalls zugelegt und bei 1,23 Dollar gelegen. Bereinigt habe der US-Konzern einen Gewinn je Aktie von 1,60 Dollar erzielen können. Damit habe Palo Alto auch unter dem Strich die Analystenschätzungen übertreffen können - die Experten seien von Gewinnen je Aktie von 1,44 Dollar ausgegangen.Attraktiv bleibe auch die Zahl der aktiven Kunden, die Dienste über eine Million Dollar in den vergangenen zwölf Monaten gebucht hätten. Hier habe sich Palo Alto im vierten Quartal um 31 Prozent auf 986 Kunden steigern können. Etwas Sorge bereite, dass der Nutzerzuwachs höher sei als das Umsatzwachstum. Das lasse auf Schwierigkeiten im Cross-Selling schließen - oder positiv ausgedrückt, biete noch Potenzial bei der aktuellen Kundenbasis.Beim bereinigten Gewinn je Aktie erwarte Palo Alto im laufenden Quartal 1,55 bis 1,58 Dollar, für das neue Geschäftsjahr 7,15 bis 7,25 Dollar. Ein klares Zeichen, dass sich die Profitabilität im Laufe des Fiskaljahres weiter verbessern könne. Zudem habe die Gewinnprognose deutlich über den Schätzungen der Analysten gelegen.Der Cybersecurity-Spezialist profitiere langfristig vom Wandel seiner Kunden hin zur Cloud und auch Palo Alto selbst wolle in der Cloud Kosten sparen. Die neue Prognose zeige bereits, wohin es gehen solle. Mit Spannung würden Anleger daher nun auf die Vorstellung der mittelfristigen Ziele im Rahmen der nächsten Analystenkonferenz am 13. September blicken.DER AKTIONÄR empfiehlt die Gewinne bei der Aktie von Palo Alto Networks laufen zu lassen. Das Kursziel bleibt bei 400 Euro, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Palo Alto Networks-Aktie. (Analyse vom 24.08.2021)