Börsenplätze Palo Alto Networks-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Palo Alto Networks-Aktie:

460,95 EUR +11,80% (20.05.2022, 11:05)



NASDAQ-Aktienkurs Palo Alto Networks-Aktie:

436,37 USD -0,51% (19.05.2022, 22:00)



ISIN Palo Alto Networks-Aktie:

US6974351057



WKN Palo Alto Networks-Aktie:

A1JZ0Q



Ticker-Symbol Palo Alto Networks-Aktie:

5AP



NYSE Ticker-Symbol Palo Alto Networks-Aktie:

PANW



Kurzprofil Palo Alto Networks Inc.:



Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NYSE-Ticker-Symbol PANW) vermarktet eine innovative Software-Plattform, die den immer komplexer werdenden Anforderungen Unternehmen, Dienstleistern und Regierungsbehörden an die Sicherheit ihrer Systeme und Netzwerke gerecht wird. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht detaillierte Einblicke in den gesamten Datenverkehr und alle Anwendungen auf der Benutzerebene, und zwar zu allen Zeiten und bei voller Geschwindigkeit des Netzes. Ziel ist es, die Datennutzung, den Inhalt und die Risiken zu kontrollieren sowie Cyber-Bedrohungen abzuwehren. (20.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palo Alto Networks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Ticker-Symbol PANW) unter die Lupe.Zahlreiche Technologieunternehmen hätten zuletzt enttäuschende Quartalszahlen vorgelegt. Anders Palo Alto Networks: Der Cybersecurity-Spezialist habe im Rahmen des gestrigen Quartalsberichts sowohl beim Umsatz als beim Gewinn die Erwartungen geschlagen und zudem die Prognose angehoben.Das Unternehmen kämpfe nach wie vor mit Lieferengpässen, die zu höheren Komponenten- und Transportkosten führten und sich daher negativ auf der Bruttomarge auswirkten, so der Finanzchef Dipak Golechha. Dies werde zwar noch eine gewisse Zeit andauern, stelle Palo Alto aber nicht vor zu große Herausforderungen. Daher hat Palo Alto seine Prognose angehoben.Trotz des schwierigen makroökonomischen Umfelds könne Palo Alto als eines der wenigen Tech-Unternehmen operativ überzeugen und glänze mit hohen zweistelligen Wachstumsraten sowie Ausweitung der Gewinnmargen. Angesichts der steigenden weltweiten Gefahr durch Cyberattacken dürfte der operative Rückenwind noch länger andauern. "Der Aktionär" bleibe bullish, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.05.2022)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palo Alto Networks.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link