Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem ersten Corona-Schock im Frühjahr haben sich nahezu alle Rohstoffpreise wieder erholt; auf Sicht der vergangenen sechs Monate hat fast jeder Rohstoff an Wert gewonnen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Grund sei die mit der wirtschaftlichen Erholung einhergehende Belebung des Automobilsektors, würden doch rund 80 Prozent der Palladiumnachfrage aus der Automobilbranche stammen. Dass das Edelmetall auch künftig die anderen Rohstoffe - was die Kursperformance angehe - hinter sich lasse, sei zwar möglich, doch sollten Anleger auch eine Korrektur nicht ausschließen. Um den Aufwärtstrend nachhaltig zu bestätigen, müssten nun wohl weitere positive Nachrichten folgen. Doch die seien keineswegs sicher. Schließlich würden viele Staaten aktuell wieder einen rasanten Anstieg von Corona-Neuinfizierten verzeichnen. Sollte dieser Trend anhalten, dürften weitere Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung folgen und somit auch die Konsumlaune der Verbraucher sinken.Dass laut einer Prognose des Researchinstituts IHS Automotive die weltweite Automobilproduktion auch im kommenden Jahr unter dem Vorkrisenniveau verharren werde, signalisiere ebenfalls keinen weiterhin dynamischen Anstieg des Palladiumpreises. Kurzum: Es scheine so, als wären schon eine Menge positiver Nachrichten im Palladiumkurs eingepreist. Angesichts der aktuellen Gemengelage sollten Anleger daher zumindest eine Korrektur des Palladiumpreises nicht ausschließen. (09.10.2020/ac/a/m)