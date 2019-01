Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem Ausbruch über das frühere Rekordhoch bei 1.139 USD stieg der Palladiumpreis (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) im Dezember weiter an und erreichte zunächst das charttechnische Kursziel bei 1.285 USD, wie aus der Veröffentlichung " dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dort sei es zu einer ersten leichten Gegenbewegung gekommen, die jedoch noch vor der 1.200 USD-Marke gestoppt worden sei. Die anschließende Kaufwelle habe den Wert zunächst bis 1.310 USD angetrieben. Nach einem Pullback an das Hoch bei 1.282 USD sei auch dieses Kursziel überschritten und die 1.345 USD-Marke erreicht worden.



Mit dem gestrigen Anstieg habe Palladium das nächste Ziel auf der Oberseite erreicht. Dennoch scheinen die Bullen nicht müde und könnten den Wert bei einem dynamischen Ausbruch über 1.345 USD weiter bis 1.370 USD antreiben, so die BNP Paribas. Darüber könnte der Wert sogar bis 1.430 USD klettern. Erst bei einem Rückfall unter 1.282 USD wäre eine leichte Korrektur bis 1.221 USD zu erwarten. Dort könnte der nächste Anstieg folgen. Darunter stütze die 1.200 USD-Marke die Rally. Erst deren Bruch wäre aktuell ein Zeichen für eine ausgeprägte Korrektur bis 1.139 und 1.112 USD. (10.01.2019/ac/a/m)