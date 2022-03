Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nachdem Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) die 131,8%-Projektion der Kaufwelle bis Ende Februar bei 3.434 USD erreicht hatte, endete der Aufwärtstrend Anfang März auf diesem Rekordniveau, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Seither dominiere eine steile Verkaufswelle, die den Wert schnell an den Support bei 2.875 USD und in der letzten Woche bereits darunter habe einbrechen lassen. Der anschließende Abverkauf habe unter 2.735 USD und bis an die frühere Abwärtstrendlinie auf Höhe von 2.300 USD geführt.



Mit der Rückeroberung der 2.540-USD-Marke hätten sich die Bullen eine weitere Erholungschance erarbeitet. Ein Anstieg über 2.650 USD bis 2.735 USD wäre jetzt wahrscheinlich. Allerdings könnten die Bären dort schon wieder zuschlagen und für Verluste bis 2.441 USD sorgen. Darunter würde das Tief bei 2.320 USD erneut angesteuert. Werde es unterschritten, stünden Abgaben bis 2.149 und 2.080 USD auf der Agenda. Sollte Palladium dagegen auch über 2.735 USD ansteigen, wäre der markante Widerstand bei 2.875 USD das nächste Ziel der Erholung. (18.03.2022/ac/a/m)



