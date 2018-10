Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach einer steilen Rally bog Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) zum Ende der Vorwoche in eine wohlverdiente Konsolidierung ein, wie aus der Veröffentlichung " dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese habe bereits die Unterstützungszone zwischen 1.066 und 1.057 USD erreicht. Auch eine Verlängerung zur Unterseite würde für die Bullen keinen Beinbruch darstellen.



Bereits vom aktuellen Kursniveau aus seien Erholungen möglich. Würden diese aber unter dem Zwischenhoch bei 1.095 USD verbleiben, sollte man eine Fortsetzung der Verschnaufpause auf 1.029 USD einplanen. Von dort aus setze Palladium im Idealfall seine Rally fort. Sollten die Verkäufer dagegen sich nicht so schnell abschütteln lassen, liege bei 990 USD in Form des jüngsten Ausbruchsniveaus und des EMA50 eine Kreuzunterstützung im Chart. Das nächste Trendziel oberhalb von 1.095 USD laute 1.138 USD. (02.10.2018/ac/a/m)