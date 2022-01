Paris (www.aktiencheck.de) - Palladium-Chartanalyse der BNP Paribas:Es komme zu einer Erholung, welche jedoch am Abwärtstrend der vergangenen Monate im Bereich der 2.000 USD an den Vortagen gescheitert sei.AusblickSollte Palladium auch die 1.822 USD nach unten durchbrechen, seien Abgaben in Richtung der 1.527 USD innerhalb der übergeordneten Abwärtsbewegung wieder möglich. Auch ein Rückfall auf neue Tiefs, unter 1.487 USD müsse einkalkuliert werden. Wenn es jedoch ausgehend von 1.822 USD gelinge, die 2.019 USD zu durchbrechen, könnte sich schnell eine Aufwärtswelle bis 2.205 USD anschließen. (07.01.2022/ac/a/m)