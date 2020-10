Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem tiefen Pullback an die obere Begrenzungslinie einer mehrwöchigen Dreiecksformation startete Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) Ende September eine weitere Aufwärtsbewegung, die zur Fortsetzung des flachen Aufwärtstrends seit Juli führte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Anfang Oktober sei dabei auch der Widerstand bei 2.405 USD kurzzeitig, aber nicht nachhaltig überschritten worden. Aktuell nähere sich Palladium der Triggermarke jedoch wieder an.



Ein weiterer Ausbruch über die Hürde bei 2.405 USD könnte die Bullen jetzt beflügeln und zur Fortsetzung der Kaufwelle seit dem Zwischentief bei 2.150 USD führen. Ein erstes Ausbruchsziel läge bei 2.482 USD. Darüber dürfte der Widerstand bei 2.540 USD angelaufen werden. Sollte dieser nach einer Korrektur ebenfalls gebrochen werden, stünde ein Anstieg bis 2.595 USD an. Setze Palladium dagegen zuvor unter 2.311 USD zurück, wäre eine Korrektur bis 2.248 USD zu erwarten, ehe dort der nächste Ausbruchsversuch starten könnte. Darunter wäre dagegen ein bärisches Signal aktiv und Verluste bis 2.150 und 2.084 USD einzuplanen. (23.10.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Palladium



mehr >