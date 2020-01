Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) bewegte sich in den vergangenen Monaten stabil aufwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Ausgehend von der 2.000-USD-Marke sei es zunächst nochmals zu einem Rücklauf gekommen, welcher auf dem mittelfristigen Aufwärtstrend gestoppt worden sei. Darüber seien die Notierungen in den Vorwochen verstärkt angesprungen.



Der Ausbruch aus dem Trendkanal zur Oberseite habe eine weitere Verschärfung nach sich gezogen. Auf der Oberseite würden sich zunächst keine Hürden mehr bieten, sodass die Rally auch bis in den Bereich 2.500 USD ausgedehnt werden könnte. Bei einem charttechnisch zunehmend überkauften Zustand müsse ein Rücklauf aber bald einkalkuliert werden. Unterstützung dürfte in diesem Fall die alte obere Trendbegrenzung bei derzeit 2.110 USD bieten. Erst darunter werde es wieder bärischer. (17.01.2020/ac/a/m)

