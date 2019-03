Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Mit dem Ausbruch über das mittelfristige Kursziel bei 1.430 USD setzte sich die massive Rally bei Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) Ende Februar fort und erreichte kurze Zeit später bereits die nächsthöhere charttechnische Zielmarke bei 1.560 USD, wie aus der Veröffentlichung " dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dort sei es zu einer kurzfristigen Seitwärtsbewegung gekommen, ohne dass dabei die Unterstützung bei 1.500 USD unterschritten worden sei. Diese bullische Konsolidierung sei Mitte März von einer weiteren Kaufwelle abgelöst worden, die Palladium aktuell an den Zielbereich bei 1.630 USD antreibe.



Wie an einer Schnur gezogen eile Palladium von Rekord zu Rekord und dürfte in Kürze auch die 1.630-USD-Marke erreichen. Dort könnte eine weitere Korrektur einsetzen. Ein Ausbruch über die Marke würde den Wert dagegen beflügeln und zu einem Anstieg bis 1.660 USD und darüber bereits bis 1.700 USD führen. Selbst das Kursziel bei 1.750 USD wäre damit erreichbar. Erst ein Bruch der 1.560-USD-Marke würde die heranstürmenden Bullen etwas einbremsen. Doch bereits nach einer Korrektur bis 1.500 USD könnte die Hausse fortgesetzt werden. Darunter käme es allerdings zu einem Abverkauf bis 1.430 USD. (22.03.2019/ac/a/m)

