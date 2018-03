Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Seit Mitte Januar korrigiert der Palladiumkurs (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) den vorherigen mehrwöchigen Anstieg und setzte im Rahmen dieser Korrektur zunächst an die Unterstützung bei 963 USD zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dort hätten die Bullen Anfang Februar einen Konter gestartet, der allerdings an der Hürde bei 1.052 USD gescheitert sei. Seither sei der Wert dynamisch an das Februartief zurückgefallen und drohe aktuell nicht nur die wichtige Unterstützung zu durchbrechen, sondern damit auch zugleich die mittelfristige Aufwärtstrendlinie zu unterschreiten.



Die nächsten Stunden und Tage dürften bei Palladium sehr spannend werden. Sowohl ein drastischer Einbruch, als auch eine steile Aufwärtsbewegung seien möglich. Denn sollten die Bullen die Kreuzunterstützung bei 963 USD verteidigen und den Wert über 982 USD und die zweite übergeordnete Aufwärtstrendlinie antreiben, könnte die Korrekturphase bereits beendet sein und ein Anstieg bis 1.028 USD folgen. Oberhalb der Marke wäre der Aufwärtstrend wiederaufgenommen und sogar eine Kaufwelle bis 1.090 USD möglich. Breche Palladium dagegen unter 963 USD ein, wäre mit der Fortsetzung des Abverkaufs bis 908 USD zu rechnen. Erst dort könnte sich ein Boden bilden. (09.03.2018/ac/a/m)