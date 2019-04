Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem Anstieg über das temporäre Rekordhoch bei 1.564 USD und dem Erreichen des neuen Höchststandes von 1.619 USD setzte bei Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) eine massive Gegenbewegung ein, die den Wert binnen weniger Tage bis unter die Unterstützung bei 1.370 USD einbrechen ließ, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Kurz vor der Haltemarke bei 1.310 USD hätten die Käufer einen Stabilisierungsversuch gestartet, der bislang nicht über einen Anstieg an den Widerstand bei 1.430 USD hinausgereicht habe. Das Erholungspotenzial könnte damit bereits ausgereizt sein.



Die Erholung seit dem Tief bei 1.325 USD bestehe bisher aus zwei gleichlangen Aufwärtsstrecken und sei durch den Kursrücksetzer am 22. April bereits neutralisiert worden. Sollte Palladium jetzt also unter 1.370 USD zurückfallen, könnte dies den Startschuss für eine weitere große Verkaufswelle geben, der Palladium bis 1.310 und 1.282 USD drücken dürfte. Nur ein Ausbruch über die nahe Barriere bei 1.430 USD könnte weitere Abgaben vorübergehend verhindern. In diesem Fall wäre ein leichter Anstieg bis 1.440 und 1.465 USD möglich. Unterhalb von 1.500 USD seien die Bären jedoch tonangebend geblieben. (25.04.2019/ac/a/m)

