Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem neuen Allzeithoch bei 1.619 USD wurde Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) von einer Verkaufswelle erfasst, die bis unter die Unterstützungen bei 1.310 und 1.282 USD führte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Aktuell schraube sich der Kurs auch über die Barriere bei 1.430 USD nach oben. Dennoch könnte dieser Anstieg noch Teil der Erholung seit April sein. Erst ein Ausbruch über 1.463 USD und ein Angriff auf die Hürde bei 1.500 USD würde für eine neue Aufwärtsbewegung seit 1.263 USD sprechen. In diesem Fall dürfte der Wert jedoch zügig bis 1.531 USD und darüber bereits in Richtung Allzeithoch ansteigen. Falle Palladium dagegen noch vor dem Erreichen der 1.500-USD-Marke unter 1.370 USD zurück, wäre der Anstieg neutralisiert. In der Folge käme es zu einem Einbruch bis 1.310 USD. (14.06.2019/ac/a/m)