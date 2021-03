Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Seit der Verteidigung der Unterstützung bei 2.248 USD und der Rückeroberung der 2.311-USD-Marke am 11. März zeigt sich der Palladiumpreis (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) wie entfesselt und durchbrach schon vier Tage später alle Widerstandsmarken im Bereich des Rallyhochs bei 2.520 USD, sowie die Hürde bei 2.540 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Ohne Pausen habe der Wert steil an das Kursziel bei 2.639 USD gezogen, welches nach kurzem Zwischenaufenthalt schon am gestrigen Tag pulverisiert und die Hürde bei 2.750 USD erreicht worden sei.



Oberhalb von 2.540 USD sei die dynamische Ausbruchsbewegung intakt und jederzeit mit einer Fortsetzung der Rally über die Hürde bei 2.750 USD zu rechnen. Damit würde direkt das Rekordhoch aus dem Februar 2020 bei 2.875 USD in den Fokus rücken. Dort könnte eine deutlichere Korrektur starten. Durch die Wucht des Anstiegs sei Palladium aber jederzeit in der Lage, weiter bis 2.946 USD zu steigen. Auch eine Ausweitung bis 3.050 und 3.108 USD sei möglich. Sollte der Wert dagegen unter 2.540 USD fallen, käme es zum Pullback an das letzte Hoch bei 2.485 USD. Hier könnte sich der Aufwärtstrend erneut fortsetzen. Unter 2.450 USD käme es jedoch zu einem Rückfall auf die Unterstützung. (19.03.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Palladium



mehr >