Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Im März wurde der Palladiumpreis (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) von einer heftigen Korrektur in die Tiefe gerissen und brach bis an den Support bei 1.282 USD ein, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die anschließende Erholung sei jedoch ebenso dynamisch ausgefallen und habe in der Spitze den Widerstand bei 1.581 USD erreicht. Hier sei es zu einer weiteren Abwärtsbewegung gekommen, die jedoch Anfang August kurz vor der Unterstützung bei 1.370 USD wieder auf Käufer getroffen sei. Aktuell nähere sich der Wert der Barriere bei 1.500 USD.



Noch sei die Verkaufswelle seit Anfang Juli nicht neutralisiert und damit bei einem Abdrehen an der Hürde bei 1.500 USD mit weiteren Abgaben in Richtung 1.430 USD zu rechnen. Darunter wäre ein kleines Verkaufssignal aktiv und ein Einbruch bis 1.370 USD zu erwarten. Sollte die Marke nicht verteidigt werden, dürfte Palladium bis 1.310 USD fallen. Könnten die Bullen dagegen die 1.500-USD-Marke durchbrechen, wäre der Konter erfolgreich und ein Angriff auf 1.581 USD die Folge. Darüber dürfte sogar das Allzeithoch bei 1.619 USD wieder in den Fokus rücken. (23.08.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Palladium



mehr >