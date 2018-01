Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Die enorme Rally, die Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) in den letzten Wochen bis auf ein neues Rekordhoch bei 1.138 USD geführt hatte, ist seit dem Erreichen dieses Höchststandes in eine Seitwärtskorrektur übergegangen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Bislang erweise sich die frühere Rekordmarke von 1.090 USD als solide Unterstützung. Dennoch werde sie aktuell von den Bären angegriffen und könnte in Kürze unterschritten werden, ohne dass dies den übergeordneten Aufwärtstrend in Frage stelle.



Sollte Palladium unter 1.090 USD fallen, käme es zu einer Ausweitung der Korrektur bis 1.075 USD und darunter bis an die Kreuzunterstützung bei 1.052 USD. Dort dürften die Bullen wieder zuschlagen und Palladium über die 1.090 USD-Marke antreiben. Werde anschließend - ob mit oder ohne die skizzierte Zwischenkorrektur - auch die Hürde bei 1.115 USD durchbrochen, könnte die Rally direkt bis 1.150 und 1.200 USD führen. Abgaben unter 1.052 USD würden dagegen eine Korrekturausweitung bis an die Unterstützungszone von 1.015 bis 1.028 USD auslösen. Dort sollte die Gegenbewegung enden, und ein weiterer Anstieg einsetzen. (26.01.2018/ac/a/m)