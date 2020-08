Paris (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Palladium bewegte sich in den Vorwochen moderat nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickEin weiterer Anstieg sei nach dem Überwinden der 2.0999 USD jederzeit möglich. Spielraum biete sich bis in den Bereich der 2.451 USD. Werde dieses Niveau erreicht, könne wieder mit einem Rücklauf gerechnet werden. Bereits Abgaben unter 2.040 USD müssten kurzfristig bärischer bewertet werden, da dies einen Rückfall in Richtung 1.764 USD einleiten könnte. (14.08.2020/ac/a/m)