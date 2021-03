Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol Deutschland: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Kurs der Palantir-Aktie habe sich in der laufenden Handelswoche etwas erholt. Noch am vergangenen Freitag habe die Entwicklung bei dem Unternehmen aus charttechnischer Perspektive zeitweise dramatisch ausgesehen. Zu viel Hoffnung sollten sich Anleger aus mehreren Gründen aber auch jetzt noch nicht machen.Der Abverkauf beim Spezialisten für Datenanalyse habe schon vor den jüngsten Zahlen begonnen. In einem AKTIONÄR+-Artikel gab es vor einem Monat unter anderem den Hinweis, dass Analysten-Einschätzungen damals rund 50 Prozent Abwärtspotenzial impliziert hatten.Der Verkaufsdruck nach den Zahlen deute darauf hin, dass viele Palantir-Anleger nach dem starken Lauf der Aktie Zweifel bekommen hätten, ob die fundamentale Entwicklung den Preis rechtfertige. Dazu sei die allgemeine Korrektur bei Tech-Werten gekommen.Auffällig: Während sich einige Momentum-Werte der Vergangenheit bereits stark erholen würden, habe sich Palantir bislang gerade einmal in eine breite Unterstützungszone gerettet. Eine deutliche Gegenbewegung sehe anders aus!Trotz Kursplus gelte also: Die Palantir-Aktie entwickle sich derzeit relativ schwach. Die charttechnische Situation sei noch immer angespannt. Auch auf dem aktuellen Niveau sei die Bewertung anspruchsvoll. Ein Neueinstieg drängt sich vorerst nicht auf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Palantir-Aktie. (Analyse vom 10.03.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Palantir.