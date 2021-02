Börsenplätze Palantir-Aktie:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol Deutschland: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (26.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol Deutschland: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Palantir-Papiere befänden sich weiter in der Konsolidierungsphase. Ein Grund dafür sei, dass vor einer Woche das Ende der Lock-up-Periode eingeläutet worden sei. Damit könnten Altaktionäre ihre Anteile wieder abstoßen. Nun sei bekannt geworden, dass hochrangige Manager von dieser Option Gebrauch gemacht hätten.Wie aus den Unterlagen der Börsenaufsicht SEC hervorgehe, hätten der Co-Founder Stephen Cohen, Ryan Taylor (Chief Legal & Business Affairs) und Matt Long (Leiter der Rechtsabteilung) große Teile ihrer Palantir-Anteile verkauft.Stephen Cohen habe dabei knapp 3,8 Millionen Aktien veräußert in einer Preisspanne von 25,07 bis 30,03 Dollar. Matt Long und Ryan Taylor hätten sich jeweils von 469.000 und 190.991 Aktien getrennt. Schließlich berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass auch der Chief Operating Officer Shyam Sankar der Versuchung nicht habe widerstehen können, und habe nach dem Verkauf von 757.510 Palantir-Anteilen auch seine Gewinne mitgenommen.DER AKTIONÄR bleibt für die Zukunft des Unternehmens langfristig positiv gestimmt. Die Aktie sei jedoch kurzfristig überhitzt und dürfte ihre Konsolidierung erstmal fortsetzen. Deshalb hat DER AKTIONÄR seinen Gewinn von knapp 200 Prozent realisiert. Anleger können die Palantir-Aktie auf die Watchlist setzen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link