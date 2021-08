Börsenplätze Palantir-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

20,94 EUR -1,25% (13.08.2021, 08:51)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

24,89 USD +11,36% (12.08.2021)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (13.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Die veröffentlichten Geschäftszahlen seien unerwartet gut gewesen. Die Datenanalysefirma habe sowohl mit ihren Umsatzzahlen als auch mit der Umsatzprognose positiv überrascht. Der Kurs der Palantir-Aktie steige daraufhin im US-Handel zunächst um mehr als 11 Prozent. Rückenwind komme auch von einer Analysteneinschätzung.Das Wachstum von Palantir sei beeindruckend, habe Analyst Brent Thill von Jefferies in einer aktuellen Einschätzung zum Zahlenwerk geschrieben. Mit Blick auf die Entwicklung mit gewerblichen Kunden schalte Palantir nun einen Gang höher. Der Analyst habe sein Kursziel von 28 auf 30 Dollar erhöht und votiere weiter mit "kaufen".Von seinem Rekordhoch bei 45 Dollar sei der Palantir-Kurs noch weit entfernt. Mit der jüngsten Entwicklung könnte aber wieder etwas nachhaltiger Schwung in die Aktie kommen. Zumindest der Weg bis an die 30-Dollar-Marke sei jedoch noch mit Widerständen gespickt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Palantir.