Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol Deutschland: PTX, NYSE-Ticker-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (24.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol Deutschland: PTX, NYSE-Ticker-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Viele Anleger würden sich am Freitag verwundert die Augen reiben. Die Palantir-Aktie habe eine furiose Rally hingelegt. Am Ende sei ein Kursplus von über 25% zu Buche gestanden. Und das, obwohl dem Kursanstieg keine nennenswerten News vorausgegangen seien.Tatsächlich sei der Kursanstieg wohl auf das bullishe Sentiment der Marktteilnehmer zurückzuführen. So seien am Freitag fast 1 Mio. Call-Kontrakte auf Palantir gehandelt worden.Ein Grund dafür könnte sein, dass am kommenden Dienstag das "Live Demo Day" von Palantir stattfinde. An diesem Tag werde das Unternehmen Produktdemos zu den neuesten Versionen seiner Softwareanwendungen Foundry, Gotham und Apollo zeigen und die Roadmap für die Projekte im Bereich der Forschung & Entwicklung in diesem Jahr vorstellen. Anleger würden zudem erstmals von Palantir erfahren, "wie die privaten und öffentlichen Kunden seine Software nutzen".Positiv am Markt sei auch die Nachricht vom Donnerstag angekommen, dass der erfahrene Accenture-Manager Lauren Friedman in den Verwaltungsrat und den Prüfungsausschuss von Palantir berufen worden sei.Die Zukunft von Palantir sei nach wie vor stimmig, doch die Bewertung der Aktie mit einem 21er-KUV von 40 und 21er-KGV von 286 mittlerweile recht ambitioniert. Anleger sollten deshalb zumindest einen Teil ihrer Gewinne mitnehmen. "Der Aktionär" ziehe den Stoppkurs auf 21,50 Euro hoch, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.01.2021)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Palantir.