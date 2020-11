Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Palantir.



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (16.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Der Softwareanbieter Palantir habe letzte Woche Donnerstag seine Geschäftszahlen zum dritten Quartal präsentiert und die Erwartungen beim Umsatz übertroffen. Der dynamische Aufwärtstrend der Aktie bleibe daher voll intakt.Insgesamt habe Palantir im dritten Quartal einen Umsatz von 289,4 Millionen Dollar erzielt. Erwartet worden sei 279,4 Millionen. Der Verlust je Aktie habe bei 94 Cent gelegen. Erwartet worden sei lediglich ein Verlust je Aktie von 24 Cent. Insgesamt habe der operative Verlust rund 848 Millionen Dollar betragen, insbesondere aufgrund der Mitarbeiter-Vergütung mit Aktien.Palantir habe seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben und erwarte nun einen Umsatz von 1,07 bis 1,072 Milliarden Dollar (zuvor: 1,06 Milliarden), was einem Wachstum von 44 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde. Der bereinigte operative Gewinn solle 2020 zwischen 130 und 136 Millionen Dollar liegen.Laut dem Unternehmen habe man im dritten Quartal einige neue Deals abgeschlossen. Darunter mit der U.S. Army im Umfang von 91 Millionen Dollar, dem National Institutes of Health im Umfang 36 Millionen Dollar und einem Kunden aus der Luft- und Raumfahrtbranche (300 Millionen Dollar).Investierte lassen unverändert die Gewinne laufen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: