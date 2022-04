Börsenplätze Palantir-Aktie:



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (19.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Morgan Stanley habe bereits Anfang April gewarnt, dass die jüngste Erholung der Märkte nur eine Bärenmarktrally sein könnte. In der Tat scheine der Rebound bei vielen Wachstumswerten wieder verpufft zu sein. Das treffe auch auf Palantir zu, dessen Aktie seit ihrem Aprilhoch bereits 16 Prozent eingebüßt habe. Dennoch gebe es Positives zu berichten.Das Unternehmen habe in den vergangenen Wochen neue Behörden-Deals in trockene Tücher gebracht und unter anderem seine langjährige Kooperation mit dem amerikanischen Gesundheitsministerium ausgebaut. Die Behörde werde künftig Palantirs Software Foundry nutzen, um Daten zu diversen Krankheiten zu analysieren und zu überwachen. Dabei gehe es vor allem um Atemwegserreger wie Covid 19 und Krankheitserreger, die durch Lebensmittel übertragen würden.Neues gebe es auch aus Deutschland. Palantirs Überwachsungs- und Analysesoftware Gotham habe laut der "Bayerischen Staatszeitung" den Zuschlag für das "Verfahrensübergreifende Recherche- und Analysesystem (VeRA)" des Bayerischen Landeskriminalamts (BLKA) erhalten.Palantirs Geschäftsmodell sei aus Anlegersicht sehr attraktiv. Das Unternehmen schließe Deals mit Behörden ab, die langfristig ausgelegt seien und in der Regel ausgebaut und verlängert würden. Dabei würden öffentliche Auftraggeber wie das BLKA zu den lukrativsten Kunden in der Softwarebranche zählen, da sie auch in Krisenzeiten genügend flüssige Mittel besitzen würden, um Aufträge vergeben zu können.Daher sollten langfristig orientierte Anleger sich von der gegenwärtigen Kursschwäche von Palantir nicht abschrecken lassen und dabei bleiben, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link