Kurzprofil PVA TePla AG:



Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (12.08.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die Aktie von PVA TePla (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) kannte zuletzt kein Halten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 28 Euro sei dem Titel ein neues 20-Jahreshoch gelungen. In der Spitze sei es bis auf 36,55 Euro nach oben gegangen. Nun sei auch das Rekordhoch aus 2000 bei 38 Euro nicht mehr weit.Allein im ersten Halbjahr 2021 seien bei dem Spezialisten für Kristallzuchtanlagen und Inspektionssysteme (Metrologie) für die Halbleiterindustrie neue Orders im Volumen von 97,8 Mio. Euro eingegangen - mehr als doppelt so viel wie im entsprechenden Vorjahreszeitraum (41,7 Mio. Euro). Alle Produktbereiche im Segment Semiconductor Systems würden große Zuwächse bei den Kundenbestellungen zeigen. Den Umsatz habe PVA TePla um 16,8 Prozent auf 70,9 Mio. Euro gesteigert. Beim operativen Ergebnis (EBITDA) sei es von 8,1 Mio. auf 9,4 Mio. Euro hoch gegangen. Angesichts des Gesamtauftragsbestands von 150,7 Mio. Euro per Ende Juni und einer sehr vielversprechenden Projektpipeline habe der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Bei einem Umsatz von 140 Mio. bis 150 Mio. Euro solle das EBITDA zwischen 18 Mio. und 20 Mio. Euro landen.Für große Fantasie würden die Pläne des Großkunden Siltronic zum milliardenschweren Bau einer weiteren Fabrik in Singapur sorgen, um die enorme Nachfrage bedienen zu können. Davon dürfte auch PVA profitieren. Denn der Konzern gilt als einer der Top-Zulieferer für den Waferhersteller und dürfte bei den neuen Projekten vermutlich wieder mit an Bord sein, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 31/2021)Börsenplätze PVA TePla-Aktie: