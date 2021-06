Börsenplätze PVA TePla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

24,95 EUR +2,46% (29.06.2021, 12:12)



Xetra-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

24,60 EUR +1,03% (29.06.2021, 11:59)



ISIN PVA TePla-Aktie:

DE0007461006



WKN PVA TePla-Aktie:

746100



Ticker-Symbol PVA TePla-Aktie:

TPE



Kurzprofil PVA TePla AG:



Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/ Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (29.06.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei PVA TePla habe Firmengründer und Großaktionär Peter Abel vor wenigen Tagen seinen Anteil reduziert. Ziel sei es gewesen, den Streubesitz der Gesellschaft und die Liquidität der Aktie am Markt zu erhöhen sowie das Vermögen von Peter Abel und seiner Familie zu diversifizieren. Die operativen Aussichten der Gesellschaft seien unverändert stark.Abel habe über seine PA Beteiligungsgesellschaft mbH insgesamt 2,5 Millionen Aktien (rund 11,5 Prozent aller ausstehenden Aktien) im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren verkauft. Die Aktien seien zu einem Preis von 22,30 Euro pro Aktie platziert worden.Die Stücke seien dem Vernehmen nach weg gegangen wie die vielzitierten warmen Semmeln. Ursprünglich sollten nur acht Prozent platziert werden. Doch die Nachfrage sei extrem groß gewesen. Nach der Platzierung werde der Streubesitz rund 86 Prozent der ausstehenden Aktien betragen. Die PA Beteiligungsgesellschaft werde nach der Privatplatzierung rund 14 Prozent halten.Im April habe die Aktie ein Verlaufshoch bei 28,25 Euro markiert. Im Anschluss sei der Kurs in den Konsolidierungsmodus übergegangen, habe sich aber oberhalb des Platzierungspreis stabilisiert. Angesichts der starken Aussichten dürfte der Titel schon bald wieder Kurs auf das Jahreshoch nehmen. Die meisten Ziele der Analysten lägen mittlerweile jenseits der 30-Euro-Marke. DER AKTIONÄR spekuliert daher im Real-Depot auf steigende Kurse der PVA TePla-Aktie, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.06.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von PVA TePla befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link