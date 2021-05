Tradegate-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

Kurzprofil PVA TePla AG:



Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/ Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (10.05.2021/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von Analyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) von "hold" auf "speculative buy" hoch.Das erste Quartal habe für PVA TePla einen um 10 Prozent rückläufigen Umsatz gebracht, der vor allem auf Verzögerungen bei der Auslieferung und Endabnahme der produzierten Anlagen zurückzuführen gewesen sei. Auch wenn ein Teil davon durch die ebenfalls rückläufigen Kosten kompensiert worden sei, seien das EBIT und das Vorsteuerergebnis im Gleichschritt mit dem Umsatz gesunken, beim Nettoergebnis habe sich zudem eine zusätzliche Steuerbelastung negativ ausgewirkt.Auch wenn die Q1-Zahlen damit unter den Erwartungen von Jakubowski ausgefallen seien, räume der Analyst ihnen im Hinblick auf die Erreichung der Gesamtjahresprognose nur eine untergeordnete Bedeutung ein. Das liege einerseits an den lediglich verschobenen Umsätzen, die nun in den Zahlen des laufenden Quartals sichtbar werden sollten, andererseits und vor allem aber an der lebhaften Entwicklung des Auftragseingangs. Dieser habe im Vorjahresvergleich um mehr als die Hälfte zugelegt, habe über dem Umsatz gelegen und dürfte sich angesichts der aktuellen Lage im Halbleitersektor weiter dynamisch entwickeln. Dementsprechend zeige sich der Vorstand sehr zuversichtlich, schon bald neue Großaufträge für Kristallzuchtanlagen sowohl im Silizium- als auch im Siliziumkarbidbereich melden zu können.Jakubowski habe deswegen seine Schätzungen unverändert gelassen. Auch sein Kursziel liege weiter bei 30,00 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PVA TePla-Aktie: