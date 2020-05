Tradegate-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

9,48 EUR +2,49% (07.05.2020, 14:52)



Xetra-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

9,50 EUR +2,15% (07.05.2020, 14:36)



ISIN PVA TePla-Aktie:

DE0007461006



WKN PVA TePla-Aktie:

746100



Ticker-Symbol PVA TePla-Aktie:

TPE



Kurzprofil PVA TePla AG:



Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/ Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (07.05.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) unter die Lupe.Wie viele andere Branchenvertreter sei auch die PVA TePla-Aktie im Rahmen der Coronavirus-Krise zunächst deutlich unter die Räder geraten, habe sich zuletzt aber schon wieder von den Tiefstständen erholen können. Wenn der Ausblick am morgigen Freitag (8. Mai) passe, dann stünden die Chancen auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends nicht schlecht.Auftragsstornierungen? Fehlanzeige! Aufgrund der Corona-Pandemie habe Vorstand Alfred Schopf bei der Vorlage der Zahlen für 2019 Ende März für das erste Halbjahr "nur" Verschiebungen bei Projektrealisierungen erwartet. "Mittelfristig sind der Wachstumspfad und die weiteren Wachstumsaussichten weiterhin intakt und belastbar", so der Firmenchef damals. Ebenfalls positiv: Mit einer Cashposition von mehr als 40 Mio. Euro sollte die hessische Gesellschaft auch eine längere Durststrecke meistern.Würden sich die Auswirkungen der Coronakrise weiter auf Verschiebungen bei Projektrealisierungen beschränken, dürfte PVA TePla die Talsohle schnell durchschreiten. Dann könnte die Aktie schon bald nachhaltig in zweistellige Kursregionen vorstoßen. Eine Eintrübung der Aussichten oder deutlichere Auswirkungen durch die Corona-Pandemie auf die operative Entwicklung würden dagegen für einen deutlichen Rücksetzer bei der PVA TePla-Aktie sorgen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PVA TePla-Aktie: