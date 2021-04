Tradegate-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

27,40 EUR -1,26% (09.04.2021, 12:01)



Xetra-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

27,20 EUR -0,91% (09.04.2021, 11:47)



ISIN PVA TePla-Aktie:

DE0007461006



WKN PVA TePla-Aktie:

746100



Ticker-Symbol PVA TePla-Aktie:

TPE



Kurzprofil PVA TePla AG:



Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/ Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (09.04.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Münster (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von Analyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE).Trotz der Corona-Pandemie habe PVA TePla im letzten Jahr den positiven Trend der Vorjahre nicht nur fortgesetzt, sondern mit der hohen Dynamik und den neuen Gewinnrekorden die eigenen Prognosen wie auch die Analystenerwartungen deutlich übertroffen.Allerdings dürfte die Pandemie maßgeblich dazu beigetragen haben, dass sich die Großaufträge, die eigentlich für das letzte Jahr in mehreren Bereichen zu erwarten gewesen wären, noch nicht realisiert hätten. Das Management zeige sich jedoch überzeugt, dass es sich hierbei ausschließlich um Verzögerungen handle, und verweise auf die Tatsache, dass sich das Unternehmen bei allem Vertriebsgelegenheiten weiterhin in aussichtsreichen Gesprächen befinde. Der Rahmenvertrag für den Siliziumkarbid-Bereich sei beispielsweise fertig verhandelt und harre nur noch der EU-Förderzusage für den Kunden.Dementsprechend zeige sich PVA TePla für die Zukunft weiter sehr optimistisch und habe dies auch mit einer ehrgeizigen Mittelfristprognose unterstrichen. Getragen von der zu erwartenden starken Nachfrage für die meisten Produktlinien solle der Umsatz auf Sicht von drei bis vier Jahren gegenüber 2020 um mehr als 80 Prozent auf 250 Mio. Euro steigen und eine weitere Verbesserung der Marge gegenüber dem Rekordniveau des letzten Jahres ermöglichen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PVA TePla-Aktie: