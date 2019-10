Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (24.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Sport- und Lifestyle-Konzerns PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Sportartikelhersteller PUMA werde nach einem robusten dritten Quartal erneut etwas optimistischer und habe seine Erwartungen für 2019 leicht angehoben. Allerdings gehe das Management davon aus, dass die US-Zölle auf Importe aus China im vierten Quartal erstmals das Geschäft belasten dürften. Die PUMA-Aktie knicke ein."Ohne Preiserhöhungen wird das EBIT dadurch - zumindest kurzfristig - beeinträchtigt werden", so PUMA-Chef jörn Gulden am Donnerstag bei der Vorlage der Zahlen in Herzogenaurach.Der Manager habe bereits zum Halbjahr eingeräumt, dass der Zollstreit "zu einem gewissen Druck auf der Beschaffungsseite" führe. China sei ein wichtiger Produktionsstandort für das Unternehmen. Als Reaktion habe PUMA bereits Kapazitäten in andere Länder verlagert, was die Kosten erhöhe. Preiserhöhungen habe Gulden zuletzt nicht ausgeschlossen.Dank der guten Entwicklung sowie schwächer als erwartet steigenden operativen Aufwendungen habe PUMA dennoch das untere Ende der Ergebnisprognose angehoben und gehe nun von einem operativen Gewinn (EBIT) von 420 bis 430 Millionen Euro aus.Im dritten Quartal habe PUMA sein rasantes Wachstum fortgesetzt und die Erlöse um 19 Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Euro gesteigert. Währungsbereinigt habe das Plus bei 17 Prozent gelegen. Dabei habe der Konzern von einer starken Nachfrage in allen Kategorien und Regionen profitiert.Die Marke PUMA sei weiterhin stark gefragt - das zähle. Die Auswirkungen des Zollstreits dürften - wie es derzeit den Anschein habe - nur noch kurzfristiger Natur sein.Wer investiert ist, bleibt dabei, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Auch bei adidas stimme das Chance/Risiko-Profil, wobei die Aktie die konservative Alternative sei. "Der Aktionär" erwarte am 6. November bei den Q3-Zahlen eine positive Überraschung, nachdem adidas einen konservativen Ausblick gegeben habe. Die Lieferprobleme in den USA sollte der Konzern behoben haben. Die Kernmarke adidas dürfte weiter stark nachgefragt sein. Für das Gesamtjahr sollte adidas beim Umsatzwachstum auf währungsbereinigter Basis am oberen Rand der Range von fünf bis acht Prozent landen. (Analyse vom 24.10.2019)Mit Material von dpa-AFX