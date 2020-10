Börsenplätze PUMA-Aktie:



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (14.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sport- und Lifestyle-Konzerns PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) unter die Lupe.Bei PUMA laufe es bestens. Das jedenfalls signalisiere der Chart. Die PUMA-Aktie befinde sich seit Wochen im Rallymodus. Aktuell notiere das Papier bei 81,76 Euro und damit ganz knapp unter dem Rekordhoch bei 84,30 Euro. Die Analysten sähen für den AKTIONÄR-Tipp noch mehr Potenzial.Graham Renwick, Analyst bei Berenberg, habe das Kursziel für die PUMA-Aktie vor den Quartalszahlen von 78 auf 92 Euro erhöht und das Votum auf "kaufen" belassen.Volker Bosse von der Baader Bank sehe das Kursziel nun bei 90 Euro nach zuvor 76 Euro. Das Rating für die PUMA-Aktie laute weiter auf "add".PUMA präsentiere am 28. Oktober die Zahlen für das dritte Quartal. Die von Bloomberg befragten Analysten würden im Schnitt Erlöse in Höhe von 1,56 Mrd. Euro erwarten. Der Gewinn vor Steuern soll bei 164 Mio. Euro liegen.Seit Empfehlung des AKTIONÄR vom April liege die PUMA-Aktie mit 55 Prozent vorne. Laufen lassen! (Analyse vom 14.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link