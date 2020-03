Xetra-Aktienkurs PUMA-Aktie:

Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (11.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sport- und Lifestyle-Konzerns PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) unter die Lupe.Die Coronavirus-Epidemie sorge auch bei PUMA für Besorgnis. Wegen der Absage zahlreicher Sportveranstaltungen und der Einschränkung des öffentlichen und privaten Lebens stelle der deutsche Sportartikelhersteller nun seine Jahresprognose infrage. An der Börse sorge das in allgemein freundlicherem Umfeld für satte Kursverluste bei der PUMA-Aktie.Der Mitte Februar vorgelegte Ausblick für das laufende Geschäftsjahr habe noch auf der Annahme basiert, dass sich die Situation kurzfristig normalisieren werde, habe PUMA heute mitgeteilt. Eine kurzfristige Verbesserung sei allerdings nicht absehbar. Der Herzogenauracher Konzern nenne als Gründe nicht nur China, sondern auch die negativen Auswirkungen auf andere asiatische Länder und die Verbreitung des Coronavirus auf Europa und die USA.Die PUMA-Aktie zeige seit dem Allzeithoch bei über 80 Euro eine ausgesprochene Schwäche. Nach dem Rutsch unter die 200-Tage-Linie bei 66 Euro sei auch der vom "Aktionär" gesetzte Stopp bei 62 erreicht und die zuvor empfohlene PUMA-Aktie verkauft worden. Mit Neukäufen sollte eine Beruhigung der Lage abgewartet werden. Die PUMA-Aktie gehöre auf die Watchlist, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PUMA-Aktie: