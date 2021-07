Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (22.07.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - PUMA: Raubkatze in Topform - AktienanalyseDer Sportartikelhersteller PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) hat nach einem starken Quartal seine Ziele angehoben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Es werde nun für 2021 mit einem währungsbereinigten Umsatzplus von mindestens 20 Prozent gerechnet, habe das Unternehmen mitgeteilt. Bisher seien rund 15 Prozent in Aussicht gestellt worden. Für das operative Ergebnis peile die Firma nun einen Wert zwischen 400 und 500 Mio. Euro an. Zuvor habe PUMA lediglich von einer "deutlichen Verbesserung" gesprochen. Vor allem in Nordamerika seien die Geschäfte zuletzt gut gelaufen. In Summe habe PUMA seine Erlöse daher im zweiten Quartal währungsbereinigt um 96 Prozent auf 1,59 Mrd. Euro steigern können. Das EBIT habe nach ersten Berechnungen rund 109 Mio. Euro betragen. Hier habe der Konzern im Vorjahr noch ein Minus von 115 Mio. Euro hinnehmen müssen.Wie stark die Zahlen wirklich seien, zeige der Vergleich mit dem zweiten Quartal des Jahres 2019 - als von Corona noch keine Rede gewesen sei: Damals habe PUMA bei einem Umsatz von 1,227 Mrd. Euro ein EBIT von 80 Mio. Euro erzielt. Damit sei der Konzern offensichtlich wieder zurück auf der Erfolgsspur, würden auch Analysten meinen. Die Resultate hätten die Erwartungen klar übertroffen und die gestiegene Nachfrage der Branche auf den westlichen Märkten sowie den nachlassenden Druck im chinesischen Geschäft bestätigt, so James Grzinic von Jefferies. Er rate daher - wie die meisten anderen auch - trotz der nicht mehr ganz günstigen Bewertung weiterhin zum Kauf der Aktie. Den Kurs sehe Grzinic mit 110 Euro rund 6,6 Prozent über dem aktuellen Stand. (Ausgabe 28/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs PUMA-Aktie:103,60 EUR +0,63% (22.07.2021, 11:46)