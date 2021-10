Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (29.10.2021/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - PUMA: Kurzfristige Gewinnmitnahmen - ChartanalyseDie PUMA-Aktie (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Die Aktie habe am 5. August 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 109,70 EUR markiert. Anschließend habe sie auf das alte Rekordhoch bei 93,44 EUR zurückgesetzt. Knapp darüber sei der Wert wieder nach oben abgedreht. Am Mittwoch sei der Ausbruch über den Abwärtstrend seit August gelungen. Gestern habe die Aktie fast am Allzeithoch notiert, habe dieses Niveau aber nicht ganz halten können.Kurzfristig könne es zu Gewinnmitnahmen kommen. Dabei könne die PUMA-Aktie auf 105,20 EUR oder 103,21 EUR abfallen. Danach könnte es zu einem neuen Angriff auf das Allzeithoch kommen. Die Chancen auf einen Ausbruch und eine anschließende Rally bis 118,63 EUR stünden dann nicht schlecht. Sollte der Wert aber stabil unter 103,21 EUR abfallen, dann würde sich das Chartbild eintrüben. In diesem Fall könnte es zu Abgaben in Richtung 94,70 bis 93,44 EUR kommen. (Analyse vom 29.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link