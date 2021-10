ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (27.10.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PUMA: Gewinnmitnahmen nach starkem Handelsstart - AktiennewsDie Aktien von PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) notieren am Mittwochvormittag 2,01% höher, doch die Hälfte der Anfangsgewinne wurde bereits wieder abgegeben, so die Experten von XTBMit dem Tageshoch (106,45 Euro) sei heute kurz nach der Eröffnung der höchste Stand seit dem 13. September erreicht worden. Seit dem Korrektur-Tief (94,56 Euro), das am Anfang des Monats über dem 50%-Retracement ausgebildet worden sei, sei es zu einer dynamischen Aufwärtsbewegung und einem Durchbruch über das lokale Hoch (102,75 Euro) gekommen. Eine Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends werde daher immer wahrscheinlicher. Die Hochs, die zwischen 107,80 und 109,65 Euro lägen, müssten jedoch erst geknackt werden und würden für die kurz- bis mittelfristigen Aussichten starke Widerstände darstellen.Börsenplätze PUMA-Aktie:105,85 EUR +3,27% (27.10.2021, 12:01)Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:105,95 EUR +3,57% (27.10.2021, 12:14)