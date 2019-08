Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

65,30 EUR +3,16% (01.08.2019, 16:30)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (01.08.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Sport- und Lifestyle-Konzerns PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF).Die Q2-Zahlen hätten vor allem ergebnisseitig (u.a. EBIT: +39% auf 80 (Vj.: 58) Mio. Euro überzeugen und die Erwartungen (Analysten-Prognose: 77 Mio. Euro; Marktkonsens: 73 Mio. Euro) übertreffen können. Der Umsatz (berichtet) sei mit einem Zuwachs von 17% y/y auf 1,23 Mrd. Euro erwartungsgemäß ausgefallen. Auf währungsbereinigter Basis (wb.) habe die Umsatzdynamik leicht auf 16% (Q1 2019: +15%) y/y) zugenommen. Positiv werte der Analyst die Verbesserung der Profitabilität (u.a. EBIT-Marge: 6,5% (Vj.: 5,5%)).Den Ausblick für 2019 habe PUMA teilweise angehoben (Umsatzanstieg (wb.) von rund 13% (zuvor: rund +10%) y/y; operatives Ergebnis: 410 bis 430 (zuvor: 395 bis 415) Mio. Euro). Für den Analysten stelle dies keine Überraschung dar, da sie bereits in Reaktion auf die Q1-Zahlen die Unternehmens-Guidance als konservativ erachtet habe. Er behalte seine EPS-Prognosen (2019e: 1,75 Euro; 2020e: 2,21 Euro) bei. Dem unsicheren globalen Handelsumfeld, den erhöhten Investitionen im Einzelhandel sowie dem Risiko eines "harten" Brexit stünden insbesondere die Chancen auf eine weiterhin positive Entwicklung in China und Impulse durch das Basketball-Geschäft in den USA gegenüber.Unter Berücksichtigung dieser Faktoren sowie des aktuellen Kursniveaus bestätigt Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bei einem neuen Kursziel von 68,00 (alt: 62,00) Euro sein "halten"-Votum für die PUMA-Aktie. (Analyse vom 01.08.2019)Börsenplätze PUMA-Aktie:Xetra-Aktienkurs PUMA-Aktie:65,35 EUR +3,32% (01.08.2019, 16:18)