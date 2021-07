Xetra-Aktienkurs PUMA-Aktie:

102,25 EUR +0,79% (06.07.2021, 11:29)



Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

102,50 EUR +0,69% (06.07.2021, 11:41)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (06.07.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Sport- und Lifestyle-Konzerns PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF).Die PUMA-Aktie habe in den letzten Monaten (3 Monate: +17%) deutlich zulegen und dabei auch den MDAX (relativ: +12 Pp) signifikant outperformen können. Sie habe dabei nach Erachten des Analysten neben einem positiven Aktienmarktumfeld, bedingt insbesondere durch die Entspannung der Pandemiesituation in weiten Teilen Westeuropas und Nordamerika, von den im April veröffentlichten überzeugenden Q1-Zahlen profitiert. Diese hätten über alle Regionen und Produktkategorien hinweg ein prozentual deutlich zweistelliges Umsatzwachstum gezeigt.Auch wenn sich die Pandemiesituation zuletzt in Teilen Westeuropas wieder verschlechtert habe, erwarte Lusebrink mit Blick auf die deutlichen Impffortschritte derzeit keine neuen Lockdown-Maßnahmen für den Einzelhandel und damit auch keine neuen Filialschließungen. Ein Impulsgeber für die PUMA-Aktie seien zuletzt auch die deutlich über dem Marktkonsens liegenden Q4-Zahlen (26.06.) des Rivalen Nike gewesen. Zudem stehe mit den Olympischen Spielen in Tokio (23.07. - 08.08.) das nächste sportliche Großereignis an, bei dem besonders die Leichtathletik für PUMA im Blickpunkt stehen dürfte. Im Vorfeld der Spiele habe mit dem Norweger Karsten Warhalm bereits einer der großen Werbeträger von PUMA einen neuen Weltrekord über 400 Meter Hürden aufgestellt.Lusebrink hebe seine Erwartungen für 2021e (u.a. EPS: 1,98 (alt: 1,88) Euro) und 2022e (u.a. EPS: 2,87 (alt: 2,76) Euro) an. Auf dem aktuellen Kursniveau sehe der Analyst die deutliche Erholung des operativen Geschäfts bereits größtenteils eskomptiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PUMA-Aktie: