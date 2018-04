Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

405,00 EUR -0,12% (25.04.2018, 11:20)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



Die PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (25.04.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie des Sport- und Lifestyle-Konzerns PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF).Die endgültigen Q1-Zahlen hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, die umsatzseitig im Rahmen der Analysten-Erwartungen gelegen und diese beim EBIT deutlich übertroffen hätten. Das erstmals veröffentlichte Nettoergebnis habe sein Prognose auch übertroffen (+35,9% auf 67,4 (Vj.: 49,62) Mio. Euro). Beim währungsbereinigten (wb.) Wachstum seien größtenteils Rekordniveaus erzielt worden. Hierbei habe sich vor allem das Geschäft in China mit Schuhen und Sportbekleidung als Hauptwachstumstreiber erwiesen. Jedoch auch in der wichtigsten Region EMEA habe sich eine erfreuliche Entwicklung gezeigt. Den zu den Q1-Eckdaten erhöhten Ausblick für 2018 habe man bestätigt (Umsatz (wb.): +10% bis +12% y/y; EBIT: 310 bis 330 Mio. Euro).Das Wertpapier habe mit einem Kursrückgang auf die endgültige Zahlenbekanntgabe (24.04.: -2%) reagiert und sich damit entgegen dem Trend der letzten Monate entwickelt. Mitte Mai stehe die Durchführung der Reduzierung des Anteils des Hauptaktionärs Kering mit der Übertragung der Aktien an die Kering-Aktionäre an. Die Analystin erwarte, dass der Titel durch den zu erwartenden Verkauf der PUMA-Anteile seitens der Kering-Aktionäre kurzfristig unter Druck geraten werde.Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die PUMA-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 450,00 auf 440,00 Euro gesenkt. (Analyse vom 25.04.2018)Börsenplätze PUMA-Aktie:Xetra-Aktienkurs PUMA-Aktie:405,00 EUR -0,86% (25.04.2018, 11:52)