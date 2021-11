Tradegate-Aktienkurs PSI Software-Aktie:

ISIN PSI Software-Aktie:

DE000A0Z1JH9



WKN PSI Software-Aktie:

A0Z1JH



Ticker-Symbol PSI Software-Aktie:

PSAN



Kurzprofil PSI Software AG:



Der PSI-Konzern (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) entwickelt eigene Softwareprodukte zur Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 2.000 Mitarbeiter. (30.11.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PSI Software-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der PSI Software AG (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) unter die Lupe.Großkunden aus der Öl- und Gasbranche würden ihre Budgets für das kommende Jahr anheben. Das Berliner Unternehmen erwarte daher einen sehr starken Jahresbeginn 2022. Aber schon das Q4 2021 sollte Unternehmensangaben zufolge sehr gut verlaufen. PSI Software sei zwar kein Schnäppchen mehr, doch das Unternehmen sei technologisch so gut aufgestellt, dass die weiteren Geschäftsperspektiven u.a auch durch die neue Regierung in Deutschland hervorragend seien, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 29.11.2021)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "DerAktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze PSI Software-Aktie: