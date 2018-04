Xetra-Aktienkurs PSI-Aktie:

Kurzprofil PSI AG:



Der PSI-Konzern (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte, Lösungen und komplette Systeme für Energieversorger, Industrieunternehmen und Infrastrukturbetreiber.



PSI beschäftigt mehr als 1.600 Mitarbeiter an elf deutschen und 17 internationalen Standorten in Europa, Asien und Nordamerika. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte der Konzern einen Umsatz von 176,9 Millionen Euro. Die PSI Software AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse notiert. (03.04.2018/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - PSI-Aktienanalyse von Analyst Simon Scholes von First Berlin:Simon Scholes, Analyst von First Berlin, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der PSI AG (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN), senken aber das Kursziel von 20 auf 18 Euro.Der Umsatz in 2017 habe nahe seiner Prognose gelegen und sei um 5,2% auf 186,1 Mio. Euro (FBe: 187,8 Mio. Euro; 2016: 176,9 Mio. Euro) gestiegen. Das EBIT sei um 12,9% auf 13,4 Mio. Euro (FBe: 14,4 Mio. Euro; 2016: 11,8 Mio. Euro) gestiegen. Das EBIT habe 7,3% unter seiner Prognose gelegen, da Scholes in allen drei Segmenten eine Verbesserung des Q4/17-EBITs im Jahresvergleich angenommen habe. Das Q4/17-EBIT des Produktionsmanagementsegments habe um 1,2 Mio. Euro über dem Vorjahresquartal gelegen, jedoch hätten im Q4/17 die EBIT-Zahlen in den Segmenten Energiemanagement und Infrastrukturmanagement mit 0,5 Mio. bzw. 0,9 Mio. Euro unter dem Niveau von Q4/16 gelegen. Das Segment Produktionsmanagement, das über 80% des Umsatzwachstums und über 90% der Verbesserung des EBITs ausgemacht habe, sei der Haupttreiber für die Leistungssteigerung im Jahr 2017 gewesen. PSIs Guidance für 2018 sehe einen Anstieg des Umsatzes im oberen einstelligen Prozentbereich und einen Anstieg des EBITs im niedrigen zweistelligen Bereich vor. Die Geschäfte innerhalb des Produktionsmanagementsegments - PSI Metals, Logistics, Industry und Automotive - dürften wiederum die Hauptwachstumsträger sein.Das Management habe zudem die "PSI Vision 2022" vorgestellt, die einen Umsatz von 235 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 10 bis 13% vorsehe. Scholes stelle fest, dass 190 Basispunkte der angestrebten Verbesserung eine Reduzierung der F&E-Ausgaben von 9,9% des Umsatzes im Jahr 2017 auf 8,0% im Jahr 2022 im Zusammenhang mit dem Abschluss des Softwareplattform-Vereinheitlichungsprogramms zuzuschreiben seien. Das Umsatzziel der PSI gehe von einer CAGR von 4,8% bis 2022 aus. Seine Prognose sei mit 4,2% etwas konservativer und die von Scholes modellierte EBIT-Marge 2022 sei mit 10% auch am unteren Ende des Zielbereichs. Anpassungen seines Bewertungsmodells auf Basis der 2017-Ergebnisse und der "Vision 2022" würden dazu führen, dass er sein Kursziel senke.Simon Scholes, Analyst von First Berlin, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine "add"-Empfehlung für die PSI-Aktie und reduziert das Kursziel von 20 auf 18 Euro. (Analyse vom 03.04.2018)Börsenplätze PSI-Aktie: