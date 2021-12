Der jüngste Plan sehe vor, dass eine Luxemburger Gesellschaft Immobilienprojekte in das Unternehmen einbringe und im Gegenzug die Mehrheit der PREOS-Aktien erhalten solle. Den gebeutelten Aktien habe das zumindest kurzfristig Auftrieb gegeben - der nun wieder abrupt geendet habe: Am späten Freitagvormittag (10.12.) habe der PREOS-Titel rund zwölf Prozent im Minus notiert, die publity-Aktie sei sogar um 16 Prozent abgesackt. Ähnlich steil nach unten habe der Chart zuletzt im April gezeigt, als bekanntgeworden sei, dass die Bafin Verdachtsmomenten wegen Marktmanipulation und Insiderhandel nachgehe.



Wien (www.aktiencheck.de) - PREOS: Vorstand gefeuert, Aktie bricht ein - AktiennewsDie verworrene Geschichte des Bürokonzerns PREOS (ISIN: DE000A2LQ850, WKN: A2LQ85, Ticker-Symbol: PAG) ist um ein Kapitel reicher: Der Aufsichtsrat sah sich gezwungen, den Chef mit sofortiger Wirkung abzuberufen, so die Experten von "FONDS professionell".Das hinterlasse auch im Börsenchart des Mutterkonzerns publity (ISIN: DE0006972508, WKN: 697250, Ticker-Symbol: PBY) deutliche Spuren.Der Aufsichtsrat des Frankfurter Büroimmobilienkonzerns PREOS habe Frederik Mehlitz, den Vorsitzenden des Vorstands, am Freitag (10.12.) im Rahmen einer außerordentlichen Sitzung mit sofortiger Wirkung abberufen. "Die Vorstandsgeschäfte nimmt bis auf Weiteres das weitere Vorstandsmitglied Stephan Noetzel wahr", teile das Unternehmen mit.Ein konkreter Grund für die Abberufung werde nicht genannt, auch nicht auf Nachfrage der Redaktion bei der Presseagentur des Unternehmens. In der Mitteilung werde jedoch auf Paragraf 84 IV des Aktiengesetzes verwiesen. In dem stehe, dass der Aufsichtsrat die Bestellung zum Vorstand aus einem "wichtigen Grund" widerrufen könne. "Ein solcher Grund ist namentlich grobe Pflichtverletzung, Unfähigkeit zur ordnungsmäßigen Geschäftsführung oder Vertrauensentzug durch die Hauptversammlung", so der Wortlaut.publity- und PREOS-Aktien sacken abDas Konglomerat um publity und PREOS habe in den vergangenen Monaten mehrfach für Schlagzeilen gesorgt. Vor rund einem Jahr machte FONDS professionell ONLINE öffentlich, dass die publity Tippgebern hohe Provisionen gezahlt habe, um Käufer für ihre PREOS-Aktien zu finden. Später sollte die PREOS-Mehrheit an einen asiatischen Mischkonzern verkauft würden, was jedoch gescheitert sei.